Vulcão entra em erupção na Rússia depois de quase 600 anos

Um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em quase 600 anos na Rússia. As imagens foram gravadas por turistas que sobrevoavam a região no extremo leste do país. Cientistas dizem que o fenômeno pode ter sido provocado pelo forte terremoto da semana passada. Segundo especialistas, a última atividade desse vulcão foi registrada por volta de 1460.



