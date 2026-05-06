Saiba como renegociar dívidas para sair do vermelho

Negocie a dívida do cartão de crédito

As dívidas do cartão de crédito costumam ser as mais perigosas. Isso porque os juros para quem não consegue pagar a fatura inteira chegam a 370% ao ano, segundo o Banco Central. Para fugir dos altos valores, evite pagar o mínimo da fatura. Os juros são elevados e, no mês seguinte, a conta terá o valor que faltou ser pago somado aos juros e às novas compras. Tente entrar em contato com o próprio banco e, então, negocie uma taxa mais baixa que as de atraso do boleto

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