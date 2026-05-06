Saiba como renegociar dívidas para sair do vermelho
Planejar os gastos e negociar contas em atraso pode ajudar a resolver vida financeira
Últimas
Saiba identificar boletos falsos para não cair em golpes
Desde 2018, o Banco Central evitou a fraude de cerca de R$ 450 milhões em boletos fraudados por ano
7 perguntas e respostas sobre a raiva canina
Salvador (BA) registrou o primeiro caso da doença em 20 anos
Saiba como se proteger de ligações indesejadas
A cada dez ligações feitas no Brasil, seis são de telemarketing, segundo a Anatel
Veja 7 dicas sobre o que fazer quando a entrega do imóvel atrasar
Descubra como agir, negociar e garantir seus direitos quando a construtora não cumpre o prazo de entrega
Saiba como se proteger e se prevenir de ataques de cães
Passear com o cachorro requer atenção e cuidado para evitar acidentes
Saiba como prevenir e combater a obesidade infantil
Doença atinge cerca de um bilhão de pessoas em todo o planeta
7 dicas para prevenir o câncer de fígado
Consumo de alimentos saudáveis pode evitar a chamada esteatose hepática, que é o acumulo de gordura no fígado
Saiba como se proteger e se prevenir de ataques de cães
Passear com o cachorro requer atenção e cuidado para evitar acidentes
Veja 7 dicas para não cair em golpes bancários e saiba como se proteger
Cuidados importantes com a segurança ajudam a coibir tentativas de fraude
Veja dicas para usar o celular de maneira mais saudável
Uso excessivo do aparelho pode provocar riscos à saúde
Veja quais são os perigos de dirigir alcoolizado
Lei seca, que estabelece tolerância zero para quem dirige bêbado, completa 17 anos
Saiba como evitar dores causadas pelo uso do celular
Desconforto pode provocar desgaste na coluna vertebral e aceleração de processo degenerativo
7 cuidados importantes para prevenir o câncer de mama
Uma em cada três mulheres diagnosticadas com a doença, no Brasil, entre 2018 e 2023, tem menos de 50 anos
7 perguntas e respostas sobre a vacina da gripe
Ministério da Saúde adicionou o imunizante no Calendário Nacional de Vacinação
7 perguntas e respostas sobre a vacina da gripe
Ministério da Saúde adicionou o imunizante no Calendário Nacional de Vacinação