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Saiba como renegociar dívidas para sair do vermelho

Planejar os gastos e negociar contas em atraso pode ajudar a resolver vida financeira

Conteúdo Exclusivo|Do R7

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  • Nesta quinta-feira (21), cerca de 200 mil pessoas renegociaram dívidas no "Dia D" do programa Desenrola do governo federal. São 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país que vão atender o público que quer renegociar débitos até o fim da semana que vem. Para ajudar a organizar a vida financeira, o Jornal da Record mostra quais são os principais passos para sair das dívidas. Veja!
    Em março, o Brasil tinha 83 milhões de inadimplentes que deviam mais de R$ 500 bilhões. O cartão de crédito é a dívida mais comum. Para ajudar a organizar a vida financeira, o Jornal da Record mostra quais são os principais passos para sair das dívidas. Veja! ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17.07.2023
  • Vista de cima de mulher negra com notebook no colo e rodeada por vários boletos. Freepik/wayhomestudio
    Entenda a sua renda É fundamental compreender como funciona a sua renda, já que as dívidas serão pagas com ela. O primeiro passo é organizar as contas, portanto, registre as despesas fixas, os ganhos mensais e separe um valor para a quitação de inadimplências, assim é possível manter um controle de quanto sai e quanto entra Freepik/wayhomestudio
  • Casal branco segura fatura e faz cálculo das contas a pagar. Freepik/wayhomestudio
    Crie um limite Após entender as próprias dívidas e o seu bolso, é hora de calcular o quanto você pode pagar em cada mês e programar a quitação das parcelas. Diminua gastos desnecessários e procure a melhor forma de administrar o dinheiro disponível. Considere os imprevistos e crie uma reserva de emergência. O mais importante é ter em mente um valor estimado, sem comprometer o próprio orçamento Freepik/wayhomestudio
  • Mulher pensativa segura contas e cartão. Freepik/gpointstudio
    Negocie a dívida do cartão de crédito As dívidas do cartão de crédito costumam ser as mais perigosas. Isso porque os juros para quem não consegue pagar a fatura inteira chegam a 370% ao ano, segundo o Banco Central. Para fugir dos altos valores, evite pagar o mínimo da fatura. Os juros são elevados e, no mês seguinte, a conta terá o valor que faltou ser pago somado aos juros e às novas compras. Tente entrar em contato com o próprio banco e, então, negocie uma taxa mais baixa que as de atraso do boleto Freepik/gpointstudio
  • 10 - Uma sugestão é considerar que esse valor é como uma conta fixa, mensal, a exemplo de luz, gás e telefone. Só que é um dinheiro pago a você mesmo.
    Cuidado com fraudes Ao tentar limpar o nome ou aliviar o bolso das dívidas, é importante estar atento a possíveis tentativas de fraude. Ao ser abordado em contatos para a renegociação de parcelas, fique de olho em alguns pontos. Não forneça dados pessoais e desconfie de ofertas muito atraentes por e-mail ou telefone. Além disso, negocie dívidas negativadas ou contas atrasadas diretamente com o credor e não pague boletos enviados em nome da Serasa ou qualquer outra empresa se não tiver solicitado Fonte: R7 e Serasa. Flipar
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  • Febraban promove mutirão de dívidas
    Confira o Jornal da Record de segunda a sexta-feira, às 19h55, e aos sábados, a partir das 19h45. Marcos Santos/USP Imagens

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