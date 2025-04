O engasgo ocorre quando algo bloqueia parcial ou totalmente a traqueia - um órgão em formato de tubo que leva o ar para os pulmões. De acordo com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, em bebês isso ocorre principalmente por líquidos. Já em crianças maiores, por sólidos, como alimentos e pequenos objetos. Veja as dicas do Jornal da Record e saiba o que deve ser feito quando uma criança engasga!

Getty Imagens