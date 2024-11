JR Business: CEO da ON YOU revela como a metodologia de clientes ocultos melhora o desempenho

No JR Business, José Worcmann, CEO da ON YOU, empresa que se tornou referência na aplicação do método, conta quem são os clientes ocultos e como eles atuam para melhorar o desempenho das marcas. Avaliar a experiência do cliente de ponta a ponta, facilitando a criação de estratégias para aprimorar o negócio. A metodologia do cliente oculto foi criada há 100 anos nos Estados Unidos, mas, a cada dia, ganha espaço na América Latina e faz parte da rotina de grandes marcas.