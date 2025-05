JR Business: Presidente de administração do grupo RD fala sobre as transformações da tecnologia

Criado em 2011, após a fusão de duas grandes empresas, o Grupo RD atende um milhão de pessoas por dia em mais de três mil farmácias, espalhadas por mais de 600 cidades em todo o país. Formado pela Droga Raia e pela Drogasil, o RD tem uma meta ousada: abrir uma nova loja por dia em 2025. No JR Business, Antônio Carlos Pipponzi, presidente do conselho de administração do Grupo RD explica como foi o desafio de unir duas culturas empresariais, de que forma a tecnologia transformou as atividades do grupo e como ela é utilizada para melhorar a prestação de serviços para a sociedade.



