JR Business: CEO da GoodStorage comenta os desafios do armazenamento urbano nas grandes cidades Thiago Cordeiro conta de onde veio a percepção para investir na organização e no aluguel de espaços planejados

O crescimento acelerado das grandes cidades e a redução no tamanho das moradias provocou um problema para a sociedade: a falta de espaço, tanto para a instalação de empresas quanto para armazenar móveis e utensílios pouco usados. Pensando em atender quem tem essa necessidade, a GoodStorage foi uma das pioneiras no Brasil na locação de espaços inteligentes, um serviço que já acontece nos Estados Unidos há algumas décadas. No JR Business, o CEO e criador da GoodStorage, Thiago Cordeiro, conta de onde veio a percepção para investir na organização e no aluguel de espaços planejados e como a empresa precisa se adaptar para atender às necessidades e acompanhar as mudanças de uma grande cidade.