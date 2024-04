JR Business : Responsável pela operação comercial da Ferrero no Brasil fala de datas comemorativas Nos últimos três anos, a Ferrero vive uma fase de sucesso, com aumento de 60% no faturamento

No JR Business, o responsável pela operação comercial da Ferrero no Brasil, Renato Zanoni, falou sobre a importância de datas comemorativas como a Páscoa para a empresa e destacou a receita de sucesso que reúne muito chocolate, tradição, eficiência e bons resultados. Criada na Itália há quase 80 anos, a Ferrero está presente em mais de 170 países e tem 46 mil colaboradores. No mercado brasileiro, a empresa atua com marcas conhecidas e consagradas pelos consumidores, como Ferrero Rocher, Nutella e Kinder, entre outras. Nos últimos três anos, a Ferrero vive uma fase de sucesso, com aumento de 60% no faturamento e 40% em volume de negócios.