JR ENTREVISTA: 'Até 2029, todas as cidades terão 5G', garante ministro das Comunicações

O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira (4) é o ministro das Comunicações Juscelino Filho. À jornalista Tainá Farfan, Juscelino falou sobre o recente acordo de cooperação com a empresa chinesa SpaceSail, a relação do Brasil com a China, o 5G no Brasil e as expectativas para as próximas eleições.



Na conversa, o ministro destacou que o Brasil vai honrar o compromisso de que todas as cidades do país tenham 5G até 2029. “Na semana passada foi feito o anúncio oficial de que finalizou a limpeza da faixa de frequência, e todas as cidades brasileiras, hoje, já estão aptas para a chegada do 5G”, explicou. “Todos os anos vai ampliando essa rede, ao mesmo tempo que vai expandindo também para as cidades que ainda não têm. Agora, estamos acompanhando a implantação, o cronograma, que vai até 2029. Até lá, todas as cidades terão o 5G de fato”, garantiu.



Além do 5G, Juscelino falou sobre o recente acordo de cooperação com a SpaceSail, empresa chinesa concorrente da Starlink. A expectativa é que a chinesa lance sua plataforma de internet via satélite nos próximos anos. De acordo com o ministro, o Brasil foi convidado a ir à China para conhecer a tecnologia e o plano dos chineses para o Basil. “A empresa, hoje, tem um investimento global de 10 bilhões de dólares, e desse volume, é previsto investimento de 1 bilhão de dólares no Brasil, com a implantação de 7 a 11 teleportos gateways aqui no país. O plano de investimento para 2025 é de colocar 648 satélites em órbita e, para no início de 2026, já poder estar ofertando esse serviço aqui no Brasil. Essa é a meta da empresa SpaceSail”, explicou.



Ainda sobre a China, o ministro destacou que o Brasil tem fortalecido as relações com o país asiático, mas que isso não impacta no relacionamento com os Estados Unidos. “É natural que o Brasil busque fortalecer essa relação, da mesma forma que mantém uma relação muito forte também com os americanos. Com os americanos são 200 anos de relação, né? Institucional, comercial, e acredito que vá manter essa boa relação, porque o presidente Lula é um estadista, e tenho certeza que vai dialogar com ambos, no mais alto nível”, afirmou.



Juscelino Filho também falou sobre as expectativas de que o União Brasil, partido pelo qual foi eleito deputado federal, lance uma candidatura própria à Presidência da República em 2026. O ministro disse que não cabe a ele opinar sobre essa decisão. “Essa é uma discussão que no momento adequado o partido vai reunir internamente e tratar. Eu não tenho como falar pelo partido”, disse. No entanto, ele ressaltou que a posição pessoal dele é de apoiar o presidente Lula.



“O meu posicionamento pessoal é para naturalmente seguir com o presidente Lula, até porque hoje eu estou nessa função honrosa que ele me deu, de coordenar uma das principais políticas do governo, uma área muito estratégica, e vou naturalmente estar acompanhando o presidente Lula na sua reeleição, isso aí eu não tenho dúvida alguma, e vou defender internamente no partido para que a gente possa estar todos juntos nesse caminho”, destacou.



O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.