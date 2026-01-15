JR ENTREVISTA: presidente do Serpro detalha plataforma da reforma tributária lançada pelo governo

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (14) é o presidente do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), Wilton Mota. À jornalista Tainá Farfan, ele fala sobre o papel estratégico da empresa pública de tecnologia da informação na digitalização do governo federal, na segurança de dados dos cidadãos e na implementação de sistemas considerados essenciais para o funcionamento do Estado brasileiro.



Durante a entrevista, Mota destacou o lançamento da plataforma digital que vai operacionalizar a reforma tributária, acessível por meio do Gov.br. A ferramenta permitirá que cidadãos e empresas consultem impostos pagos, notas fiscais emitidas e valores a serem restituídos. Segundo ele, o objetivo é dar transparência ao sistema tributário e permitir que o contribuinte compreenda melhor o que paga e o que recebe do Estado.



