JR ENTREVISTA: INSS fechou brechas usadas para descontos irregulares, diz presidente

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (7) é o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele fala sobre a sanção de uma nova lei que proíbe descontos associativos automáticos nos benefícios previdenciários, o ressarcimento de milhões de segurados vítimas de cobranças indevidas, o combate a fraudes em empréstimos consignados e as mudanças na gestão do instituto.



