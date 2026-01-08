Logo R7.com
JR ENTREVISTA: INSS fechou brechas usadas para descontos irregulares, diz presidente

Gilberto Waller detalha ações contra descontos ilegais e estratégias para agilizar benefícios

JR Entrevista|Do R7

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (7) é o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele fala sobre a sanção de uma nova lei que proíbe descontos associativos automáticos nos benefícios previdenciários, o ressarcimento de milhões de segurados vítimas de cobranças indevidas, o combate a fraudes em empréstimos consignados e as mudanças na gestão do instituto.

O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus.

