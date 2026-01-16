JR ENTREVISTA: Sarrubbo elogia novo ministro critica politização do debate sobre segurança pública
Secretário faz balanço da segurança pública e defende integração nacional contra o crime organizado
O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (15) é o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele faz um balanço sobre a sua atuação no cargo, a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública e os principais desafios para consolidar uma política nacional de segurança baseada em integração, ciência e resultados concretos.
Ao comentar a saída do ex-ministro Ricardo Lewandowski, Sarrubbo afirmou que a transição foi planejada e não pegou a equipe de surpresa. De acordo com ele, Lewandowski já havia sinalizado que encerraria seu ciclo no início do ano, deixando um legado relevante tanto na justiça quanto na segurança pública.
Ele elogiou a escolha de Wellington César Lima para substituir Lewandowski no ministério, demonstrando confiança na continuidade dos projetos e na renovação da equipe.
