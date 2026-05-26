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JR 24H

JR ENTREVISTA com o secretário de Políticas Penais, André Garcia

André Garcia detalha ofensiva contra celulares em presídios, fala sobre superlotação e defende sufocamento financeiro das facções

JR Entrevista|Do R7

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O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (22) é o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. À jornalista Lívia Veiga, ele fala sobre as ações do governo federal para combater o crime organizado nos presídios brasileiros, ampliar o controle sobre lideranças criminosas e impedir a comunicação de facções de dentro das cadeias.

O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus. Baixe o app aqui!

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