JR ENTREVISTA com o secretário de Políticas Penais, André Garcia

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (22) é o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. À jornalista Lívia Veiga, ele fala sobre as ações do governo federal para combater o crime organizado nos presídios brasileiros, ampliar o controle sobre lideranças criminosas e impedir a comunicação de facções de dentro das cadeias.



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