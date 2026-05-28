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JR 24H

JR ENTREVISTA com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Pablo Cesário

Pablo Cesário destaca desafios tecnológicos, investimentos e disputa geopolítica no setor

JR Entrevista|Do R7

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O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (27) é o presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), Pablo Cesário. À jornalista Vanessa Lima, ele fala sobre o potencial brasileiro na exploração de minerais críticos e terras raras, os desafios tecnológicos do setor e a disputa global envolvendo países como China e Estados Unidos. Durante a entrevista, Cesário explicou a diferença entre minerais estratégicos, minerais críticos e terras raras.

O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus.

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