JR ENTREVISTA com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Pablo Cesário
Pablo Cesário destaca desafios tecnológicos, investimentos e disputa geopolítica no setor
O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (27) é o presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), Pablo Cesário. À jornalista Vanessa Lima, ele fala sobre o potencial brasileiro na exploração de minerais críticos e terras raras, os desafios tecnológicos do setor e a disputa global envolvendo países como China e Estados Unidos. Durante a entrevista, Cesário explicou a diferença entre minerais estratégicos, minerais críticos e terras raras.
O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus.
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