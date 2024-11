JR ENTREVISTA: ‘É importante novos financiamentos para aposentadoria’, diz presidente do INSS

O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira (13) é o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre a fila para conseguir os benefícios da previdência, os gargalos no atendimento do órgão e a possibilidade de verbas de apostas esportivas irem para o INSS.



Segundo Stefanutto, é importante verificar "novas fórmulas de financiamento" para garantir que o sistema da previdência seja sustentável. Ele disse que não cabe a ele, enquanto presidente, opinar sobre reformas da previdência, mas que enquanto acadêmico acredita que não adianta somente aumentar a idade das pessoas se aposentarem. "Não adianta só aumentarmos a idade, vai chegar um momento que a idade legal é muito maior do que a idade biológica para aposentar", destaca. Como exemplo, ele cita que um pedreiro não tem condições de trabalhar até os 80 anos.



Uma das propostas para aumentar os recursos da previdência é a de usar o que for arrecadado com apostas esportivas para esse fim. Sobre isso, Stefanutto ressalta que hoje já é usado uma parte do que é arrecado com as loterias na previdência. "É natural que o mercado de trabalho diminua, porque menos jovens estão nascendo. Então nós vamos chegar em algum momento aquela pirâmide, a tal da pirâmide de idade, ela vai se inverter", destaca. A solução, segundo ele, é aumentar a produtividade e arrumar outras formas de financiamento.



O presidente do INSS também ressaltou que está trabalhando para diminuir a fila de espera pelos benefícios e que a prioridade são aqueles que precisam ser concedidos mais rápido, como o antigo auxílio-doença, hoje chamado de Benefício por Incapacidade Temporária. Segundo ele, hoje o tempo de espera é de no máximo 45 dias. A meta, no entanto, é diminuir para menos de 30 dias. “Vamos trabalhar rapidamente para que em novembro e dezembro a gente chegue nos 30 dias”, diz.



