JR ENTREVISTA: 'Defesa Civil tem chegado imediatamente após desastres', diz secretário de Proteção

O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (17) é o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. À jornalista Lívia Veiga, Wolff falou sobre o trabalho da Defesa Civil no combate aos desastres naturais no país.



Ele destacou que quando algum desastre acontece, o primeiro a chegar é a Defesa Civil do município ou o Corpo de Bombeiros do estado. Só depois é que é acionada a Defesa Civil nacional, mas, segundo ele, esse processo está cada vez mais rápido.



“A primeira resposta no pós-desastre é feita pela defesa civil do município e pela defesa civil do estado. Dependendo da dimensão do desastre, a primeira ação é dos bombeiros, que pertencem normalmente aos estados. Mas a defesa civil nacional, ela tem chegado imediatamente após a ocorrência desse desastre, mesmo porque a gente acompanha o antes, conjuntamente com esses órgãos”, explica.



Segundo ele, a resposta a esses desastres tem que ser muito rápida e eficiente. “Tem que ter agilidade nas quatro mãos. Tanto o município tem que ser ágil em construir os seus planos, como o governo federal tem que ser ágil em analisar e aportar recursos para resolver esses problemas causados por esses eventos”, elenca.



O secretário, no entanto, ressalta que é necessário investir principalmente na prevenção. “Eu acho que a melhoria do monitoramento de áreas de risco no Brasil avançou nos últimos tempos em nosso país e além dos sistemas de alerta. Nós tínhamos um bom sistema de alerta, mas do ano passado para cá, houve um avanço muito significativo com relação à tecnologia”, destaca.



Ele lembra que recentemente Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio, foram atingidos por fortes chuvas As duas cidades tiveram sirenes ligadas e mais de 300 pessoas ficaram desalojadas. Mas não houve nenhuma morte. Wolff atribuiu a isso ao sistema de alerta por telefone, que notifica todas as pessoas que estão na área sobre o risco. Diferente de antes, agora não é mais preciso fazer um cadastro para receber o alerta. O sistema, por enquanto só está disponível no Sul e Sudeste, mas é breve deve ser implantado no resto do país.



“Todos os celulares que estavam dentro daquela área, sejam de moradores ou de visitantes que estavam fazendo turismo em Angra dos Reis, eles tocaram naquele momento que foi acionado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis”, explica. “O que aconteceu de muito importante? Não houve vítimas, nem em Angra dos Reis e nem em Petrópolis. Os dois municípios estão capacitados e os dois municípios usaram esse instrumento”, completa.



