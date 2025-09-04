Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

JR ENTREVISTA: 'Gestão é necessária para melhor resultado à população', diz governador do Maranhão

Carlos Brandão comenta sobre ações em áreas como segurança alimentar e educação; estado se destacou em programa do governo federal

JR Entrevista|Do R7

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (3) é o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB). Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele fala sobre a implementação de políticas sociais para diminuir os índices de extrema pobreza no estado e interferências entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Primeiro estado do Brasil a aderir ao PNGI (Programa Nacional de Gestão e Inovação), do governo federal, o Maranhão tem investido em boas práticas de gestão, segundo Carlos Brandão. Ele cita, por exemplo, a atuação no combate à fome por meio de três eixos: o fornecimento de recursos a famílias para a compra de alimentos, atrelado a ações de saúde e qualificação profissional.

"Não adianta dar só a cesta básica se a pessoa não tem saúde. E vamos cuidar também de qualificar para entrar no mercado de trabalho. Para isso, fizemos uma grande parceria com o sistema S", conta Brandão.

Outra ação do governo, de acordo com ele, é o programa "Educação de verdade", baseado nos pilares alimentação, transporte e tecnologia. Um exemplo da iniciativa seria a entrega de cestas básicas a alunos durante o período de férias. "A gente entende que, se o aluno não tiver uma boa refeição, não vai ter um bom resultado", salienta Brandão, ressaltando investimentos também na contratação de transporte escolar e na compra de tablets para alunos e professores.

Na entrevista, o governador também comenta sobre eventuais interferências entre os Três Poderes. "O que a gente precisa é que esses Poderes sejam harmônicos mas com independência. Mas o que a gente vê hoje é muita judicialização dos processos. Não se pode admitir que o Judiciário interfira nos outros poderes", destaca.

O JR Entrevista também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no RecordPlus.

  • Ações
  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Carlos Brandão
  • China
  • Educação
  • Ensino Médio
  • Estados Unidos
  • Governador
  • Maranhão
  • Política
  • Record
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • Tarifas
  • Tecnologia
  • Terra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.