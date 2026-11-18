Diretora de criação da Paim United analisa os destaques brasileiros na publicidade mundial
Deh Bastos também falou dos impactos da inteligência artificial no processo criativo
Com mais de 30 anos de história, a agência gaúcha Paim United Creators aposta na inovação para acompanhar as transformações do mercado publicitário. Em conversa com André Tal, Deh Bastos, diretora de criação da agência, analisa o destaque dos brasileiros na publicidade mundial, os impactos da inteligência artificial no processo criativo e os caminhos da criação diante das novas tecnologias.
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