Podcast JR 15 Min #1050 | G20 no Brasil: encontro busca soluções para o futuro da economia global

A contagem regressiva para um dos mais importantes eventos que reúne as maiores economias do planeta, o G20, já começou. A reunião, que tem como objetivo principal debater temas de cooperação financeira e econômica de interesse global, ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Desde dezembro de 2023, o Brasil ocupa a presidência rotativa do G20 e, com isso, tem a possibilidade de convidar outras nações que não fazem parte do grupo para participar da reunião anual. Quem faz parte do G20? Quando o grupo foi criado? Quais assuntos devem ser abordados na reunião? Luiz Fara Monteiro e a repórter Nathália Dovigo conversam sobre esses temas com o professor de Economia e Relações Internacionais do Ibmec São Paulo, Alexandre Pires.