Podcast JR 15 Min #1061 | Estelionato: quais as estratégias para prevenir e combater esse crime?

O Jornal da Record teve acesso exclusivo a dados alarmantes sobre o crime de estelionato no estado de São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 13 mil boletins de ocorrências, resultando em um prejuízo de mais de R$ 45 milhões para as vítimas. Esses números revelam não apenas a sofisticação dos criminosos, mas também a vulnerabilidade de muitos cidadãos diante de golpes cada vez mais criativos. Quais são os sinais mais comuns de um golpe, principalmente na internet? Que medidas de segurança posso tomar para evitar ser vítima de estelionatários? Como reunir provas para denunciar este tipo de crime? Para entender melhor a dimensão desse problema, Leandro Stoliar e o repórter André Tal conversam com Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB/SP).