Podcast JR 15 Min #1115 | FGTS: quem tem direito ao saldo retido no saque-aniversário

Um tema que interessa a milhões de trabalhadores brasileiros: as novas regras do saque-aniversário do FGTS e o saque-rescisão. Nesta sexta (28), o governo federal deve assinar uma medida provisória que promete liberar o acesso ao saldo do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário. Com isso, mais de 12 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados. Quem tem direito ao saque? E quais são as diferenças em relação ao saque-rescisão? E como isso pode impactar a economia? Adriana Perroni e o repórter Thiago Nolasco conversam com a advogada e doutora em Direito do Trabalho, Christiani Marques.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!