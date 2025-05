Podcast JR 15 Min #1160 | Medicina: MEC vai avaliar qualidade dos cursos anualmente

Com quase 400 cursos de medicina em funcionamento no país, o Brasil enfrenta o desafio de garantir a qualidade da formação de novos médicos. A rápida expansão nas últimas décadas aumentou a oferta de profissionais, mas também acendeu o alerta para problemas no ensino. Agora, o Ministério da Educação anuncia que fará avaliações anuais dos cursos. Como será esse processo? Quais critérios vão ser aplicados? Participam deste episódio Lúcia Teixeira, presidente do Semesp, e o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos.