Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O número de passageiros de avião nos primeiros quatro meses deste ano foi 4% maior do que o registrado no mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Mais de 41 milhões de pessoas viajaram de avião de janeiro a abril. Mais de 9 milhões eram estrangeiros e mais de 31 milhões eram brasileiros. E ainda: Governo do estado de São Paulo libera vacina contra a gripe para todos os públicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!