Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte numa avenida da zona oeste de São Paulo. A aeronave é um King Air F90 com capacidade para oito passageiros, que decolou do aeroporto Campo de Marte, próximo ao local da queda. Um ônibus também pegou fogo, mas rapidamente, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. E ainda: Ilha de Santorini está em emergência após terremotos.