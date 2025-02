Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça (18) uma operação contra o roubo de celulares. Pelo menos 20 pessoas foram presas. Além do roubo de celulares, o grupo extorquia as vítimas para o desbloqueio e revenda dos aparelhos. E ainda: Aumentam os casos de afogamentos nas praias em 2025.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!