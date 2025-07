Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: 1508 redes municipais e 22 redes estaduais aderiram à Prova Nacional Docente - o CNU dos Professores. A prova será aplicada no dia 26 de outubro e vai ajudar os estados e municípios na contratação de professores para a educação básica. A Prova Nacional Docente pode ser usada como etapa única ou complementar do processo seletivo realizado pelas Secretarias de Educação que aderiram à iniciativa. E ainda: Incêndio deixa 18 mil pessoas em lockdown na Espanha.



