Aumento da pena para abandono de idoso vai à sanção

Segue para sanção do presidente Lula o projeto de lei que aumenta as penas para quem abandonar idosos. Atualmente, a pena para o crime vai de seis meses a três anos de prisão, além de multa. Pela proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, a pena passa para dois a cinco anos de reclusão e multa. Se o abandono levar à morte, a pena será de oito a 14 anos. Em caso de lesão grave, vai de três a sete anos. As mesmas regras vão valer para o abandono de pessoas com deficiência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!