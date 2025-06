Banco Central mantém Selic em 15% ao ano

O Comitê de Política Monetária Do Banco Central divulgou nesta terça (24) a ata das reuniões que elevaram a taxa de juros de 14,75 para 15% ao ano. No documento, o Copom sinaliza que deve interromper o ciclo de alta da Selic para avaliar se o atual patamar é suficiente para que a inflação atinja a meta de 3%. Apesar da possível pausa, os 15% da taxa podem ser mantidos por um período prolongado.



