Caixa Econômica Federal libera o calendário de março do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família para março. Os beneficiários terão direito ao valor base de R$ 600, além de adicionais: R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 por cada membro entre 7 e 19 anos, assim como para gestantes. Os pagamentos começam no dia 18 de março, de acordo com o final do número de identificação do beneficiário.