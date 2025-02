Calor extremo atinge o Sul e deve avançar para outras regiões do Brasil

No Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu quase 44ºC na última semana e deve permanecer elevada até quarta-feira (12). A onda de calor está se movendo para os estados do Paraná e Santa Catarina, onde as temperaturas devem variar entre 38ºC e 40ºC. A partir de quarta-feira (12), o calor deve intensificar-se no Sudeste e Nordeste, afetando principalmente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí, onde as temperaturas podem se aproximar dos 40ºC até o dia 18.