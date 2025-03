Chaves PIX de pessoas e empresas em situação irregular com a Receita Federal podem ser suspensas

O Banco Central determinou que as chaves PIX de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal sejam suspensas por bancos e instituições financeiras. É possível consultar a situação do CPF ou CNPJ no site da Receita Federal. O Banco Central informou que os cancelamentos das chaves PIX irregulares irá começar em um mês.



