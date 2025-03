China anuncia meta de crescer cerca de 5% em 2025

A China anunciou uma meta de crescimento de cerca de 5% para o ano de 2025. O anúncio foi realizado pelo primeiro-ministro chinês na sessão anual Assembleia Nacional Popular, com a presença do presidente Xi Jinping. A meta é igual à do ano anterior e indica confiança do país asiático na sua própria economia. Foi também anunciado um aumento no limite da dívida pública para aproximadamente 4% do produto interno bruto.



