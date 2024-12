China e Filipinas trocam acusações após confronto o mar do sul da China

Os governos da China e das Filipinas trocaram acusações sobre um confronto no mar do sul da China, uma área considerada estratégica para o comércio global. As autoridades das Filipinas afirmaram que embarcações da guarda costeira chinesa dispararam canhões de água e encostaram em um barco de pesca filipino. Os Estados Unidos condenaram a manobra. A China afirmou que navios haviam tentado entrar em águas territoriais reivindicadas pelo governo chinês.