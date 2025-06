Chuva deve diminuir a partir deste sábado (21) no Rio Grande do Sul

Ainda deve chover forte nesta sexta-feira (20) em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, ao menos 98 municípios foram afetados pela chuva. Mais de seis mil pessoas precisaram deixar suas casas. O tempo deve melhorar a partir deste sábado (21), com a chegada do ar mais frio e seco.



