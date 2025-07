Chuvas fortes alagam metrô de Nova York

As chuvas intensas atingiram a região nordeste dos Estados Unidos, afetando especialmente os estados de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. O serviço de metrô foi suspenso em partes de Nova York devido ao alagamento que invadiu os vagões. Algumas linhas apresentaram atrasos por conta das enchentes nas estações. Em resposta à tempestade em Nova Jersey, o governo local declarou estado de emergência e recomendou que as pessoas permaneçam em casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!