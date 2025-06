Concurso Público Nacional Unificado oferece mais de 2 mil vagas

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou detalhes sobre o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como ‘Enem dos Concursos’. Serão disponibilizadas mais de duas mil vagas. As inscrições e o edital poderão ser acessados em julho. A seleção será realizada por meio de duas provas: a primeira objetiva, em 5 de outubro, e a segunda discursiva, para aprovados na objetiva, em 7 de dezembro. O resultado final está previsto para fevereiro do próximo ano.



