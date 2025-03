Conselho Nacional de Previdência Social aprova aumento nos juros do crédito consignado

Os aposentados e pensionistas do INSS vão pagar mais pelo crédito consignado da categoria. Isso porque o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou um novo aumento no teto de juros de empréstimos consignados. A decisão aumenta o limite de juros para 1,85% ao mês. A justificativa para o aumento são as altas da taxa Selic, que servem de referência para os juros básicos da economia.



