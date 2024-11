Coreia do Sul tem a maior nevasca de novembro desde 1907

A capital da Coreia do Sul registrou a maior quantidade de neve para o mês de novembro desde 1907. As imagens foram capturadas na manhã desta quarta (27) e há expectativa de mais precipitações nas próximas horas, especialmente na região metropolitana e no nordeste do país. O Ministério do Interior e da Segurança emitiu um comunicado alertando sobre o risco de desastres naturais.