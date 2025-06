Declaração do IR fora do prazo pode ser enviada com pagamento de multa Valor mínimo da penalidade é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do valor do imposto devido, mais juros

Conteúdo Exclusivo|Do R7 02/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share