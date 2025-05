Economia brasileira cresce 1,4% no primeiro trimestre puxada pela agropecuária

A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país teve alta de 1,4%, na comparação com o quarto trimestre de 2024. Frente ao primeiro trimestre do ano passado, a alta foi de 3,5%. O resultado positivo foi puxado principalmente pelo bom desempenho da agropecuária, que cresceu mais de 12% no primeiro trimestre.



