EUA realizam a primeira deportação voluntária de imigrantes ilegais

Os Estados Unidos realizaram a primeira deportação voluntária de 64 imigrantes de Honduras e Colômbia, incluindo quatro crianças. Cada um recebeu cerca de R$ 5.600 em auxílio e suporte no retorno, por meio de um aplicativo governamental que facilita a saída voluntária. A iniciativa, parte de um programa do Departamento de Segurança Interna, visa reduzir os altos custos das deportações forçadas e oferece a possibilidade de reingresso legal futuro nos EUA.



