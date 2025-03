Ex-jogador Gerard Piqué comparece a tribunal na Espanha para depor em processo sobre a Supercopa

O ex-jogador Gerard Piqué compareceu nesta sexta-feira (14) a um tribunal na Espanha para esclarecer a participação de sua empresa no acordo de transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. A investigação apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao contrato assinado pela Federação Espanhola de Futebol em 2019. A empresa de Piqué teria recebido uma comissão anual de 4 milhões de euros, equivalente a mais de R$ 25 milhões na cotação atual. Na época do acordo, o espanhol ainda jogava pelo Barcelona, equipe participante da competição.



