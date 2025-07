Fogo destrói áreas de visitação no Grand Canyon

Um incêndio florestal atingiu a margem norte do Grand Canyon, um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos. A área do parque afetada pelas chamas está interditada para visitação. O fogo, que começou há 10 dias, destruiu um local de hospedagem, um centro de visitantes, um posto de combustíveis e moradias de funcionários. Mais de 50 estruturas foram danificadas. Outros focos de incêndio perto do parque ainda não foram controlados.



