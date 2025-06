Forças de segurança mexicanas encontram ‘narcotúnel’ em fronteira com os EUA

Forças de segurança mexicanas encontraram um túnel clandestino que liga o México aos EUA. O túnel começa na cidade de Tijuana e chega até o outro lado da fronteira, no estado da Califórnia. Ele tem 600 metros de extensão e estava a 13 metros abaixo do solo. A passagem era usada para o tráfico de drogas. No túnel, os agentes encontraram substâncias como metanfetamina e itens usados no transporte de cargas ilegais.



