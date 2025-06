Frio intenso chega no Centro-Sul do Brasil

Uma onda de frio está afetando o Centro-Sul do Brasil. Em São Joaquim, Santa Catarina, as manhãs são marcadas por geadas, com temperaturas previstas para se manterem próximas ou abaixo de zero até o final da semana. Em São Paulo , as noites podem registrar temperaturas entre 5 e 10 graus. Na capital paulista, a Operação Baixas Temperaturas está ativa, oferecendo assistência à população em situação de rua. 10 tendas distribuídas pela cidade garantem atendimento médico, alimentos e cobertores das 18h à meia-noite.



