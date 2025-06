Governo cria pontos de apoio à população em situação de rua

O Ministério dos Direitos Humanos publicou no Diário Oficial da União as regras para a criação de pontos de apoio à população em situação de rua. Esses locais proporcionarão acesso a hidratação, higiene e autocuidado, além de escuta qualificada e encaminhamento para demandas relacionadas a violações de direitos humanos. O programa deve começar nas capitais e em municípios afetados por eventos climáticos, mas ainda não há data definida para seu início. Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, mais de 329 mil pessoas estão em situação de rua no Brasil.



