Incêndio deixa 18 mil pessoas em lockdown na Espanha

Um incêndio na Espanha fez com que as autoridades determinassem que 18 mil moradores de Tarragona, na Catalunha, entrassem em confinamento e não saíssem de casa nesta terça-feira (8). O incêndio florestal já destruiu mais de três mil hectares na região. Dezenas de famílias tiveram que deixar suas casas por segurança. O fogo começou na madrugada de segunda-feira (7) e, desde então, avança rápido por conta dos ventos fortes e do terreno acidentado, que dificulta o trabalho dos bombeiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!