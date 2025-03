Incêndio em subestação de energia causa apagão e fecha aeroporto em Londres, na Inglaterra

O aeroporto de Heathrow, em Londres, foi fechado após um incêndio em uma subestação elétrica, afetando operações por toda a sexta-feira (21). Aproximadamente 1.400 voos serão impactados. Além do aeroporto, quase 16 mil residências na região ficaram sem energia. No momento do incidente, cerca de 120 aviões em rota foram desviados. A previsão é que o aeroporto retorne às operações à meia-noite no horário local, mas os efeitos devem se prolongar por dias, afetando cerca de 145 mil passageiros.



