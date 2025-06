Incêndios florestais atingem ilha na Grécia

Bombeiros ainda tentam controlar os focos de incêndio na ilha de Chios, na Grécia. Os ventos fortes dificultam o trabalho das equipes para conter o avanço das chamas na região. Os incêndios florestais são frequentes no país durante os verões quentes e secos, mas as autoridades disseram que as mudanças climáticas estão provocando focos maiores e mais frequentes.



