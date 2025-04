O IPCA-15, conhecido como prévia da inflação, teve alta de 0,43% em abril. Em 12 meses, o índice soma 5,49% de alta, acima dos 4,5% do limite da meta de inflação para 2025. A taxa de 0,43% da prévia de abril foi puxada principalmente pelos alimentos e pelos gastos com a saúde.



