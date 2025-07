Julho começa com temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina

O mês de julho começou com temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina. Na cidade de São Joaquim (SC), os termômetros marcaram -5°C, assim como em Urupema (SC), onde também nevou. Na manhã desta terça (1º), a sensação térmica na cidade era de -25ºC. Cerca de 10 municípios catarinenses amanheceram com temperaturas abaixo de zero. Segundo a previsão do tempo, essa terça será o dia mais gelado da atual onda de frio. Motoristas precisam ficar atentos porque há chance de congelamento de pistas nas áreas de serra do estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!